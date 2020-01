NEOS Bludenz werfen ÖVP-Politiker Sonderstellung vor

Ende September hatten die NEOS Bludenz ÖVP-Bürgermeisterkandidat Simon Tschann einen Verstoß gegen die Flächenwidmung vorgeworfen. Auf den Rückbau warte man noch.

Maximilian Fritsche, Bürgermeisterkandidat der NEOS in Bludenz, ist empört: "wie kann es sein, dass am Galgentobel 40 Schrebergarten-Hütten sofort abgerissen werden mussten, aber beim eigenen Bürgermeister-Kandidaten monatelang zugewartet wird?" Tschann halte sich nicht an Gesetze, lautet der schwere Vorwurf der NEOS.