Vorarlberg: Umwidmungsvorwürfe - Das sagt Simon Tschann

Die NEOS haben Simon Tschann am Montag einen Verstoß gegen das Raumplanungsgesetz vorgeworfen - jetzt spricht der Bludenzer Bürgermeisterkandidat.

Simon Tschann, der Manfred Katzenmayer als Bürgermeister in Bludenz nachfolgen soll, sah sich am Montag mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Die NEOS warfen dem ÖVP-Politiker vor einen Weinberg ohne entsprechende Widmung für landwirtschaftliche Nutzung zu bebauen.

"Ohne Widmungsbeschluss der Stadtvertretung baut ÖVP-Bürgermeister Simon Tschann Weinreben an. Darüber hinaus hat er auch das Ursprungsgelände verändert und Terassen angelegt. Weder das eine noch das andere ist auf solchen Flächen erlaubt, die als Freihaltegebiet gewidmet sind", so die NEOS in einer Aussendung.

"Die Idee zum Weingarten in Rungelin ist schon vor Jahren gereift. Erste Reben wurden bereits im Frühjahr 2017 beim Antioniuskirchle in der Bludenzer Parzelle Rungelin gepflanzt. Im Frühjahr 2018 wurde der Weingarten dann erweitert und im sogenannten 'hasafeld' (Flurname) oberhalb von Rungelin realisiert. Dafür wurden steile und verwilderte Hangflächen in einem Gemeinschaftsprojekt mit rund 80 Mitstreitern (Weinreben-Paten) so kultiviert, dass zwei verschiedene Sorten Weinreben (Johanniter/Weißwein und Cabernet Cortis/Rotwein) gepflanzt werden konnten. Im Frühjahr 2019 wurde das Weinberg-Projekt dann auf die angrenzende Steinhalde ausgeweitet und das Gelände aus Sicherheitsgründen durch Terrassenvarianten erschlossen. Dafür wurden die mittlerweile begrünten Flächen unter anderem mit Baugittern gesichert."