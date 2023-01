Nehammer will noch mehr unserer Soldaten in den Kosovo schicken

Österreich ist nach Worten von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) zu einer stärkeren Truppenpräsenz im Kosovo bereit, sollte die NATO-geführte Schutztruppe KFOR eine Aufstockung entscheiden.

Dies sagte Nehammer am Donnerstag bei einem offiziellen Besuch des Regierungschefs des Kosovo, Albin Kurti, in Wien. Nehammer bot sich auch als Gesprächspartner zu Serbien an, um in dem Konflikt zwischen Prishtina und Belgrad Brücken zu bauen, wie er sagte.

Nehammer: Österreich als "Brücke" zwischen Serbien und Kosovo

Österreich verstehe sich "als Brücke hinein in die Europäische Union", nicht nur für den Kosovo, sondern für alle Westbalkanstaaten. Serbien und Kosovo müssten einen Weg für eine friedliche und prosperierende Zukunft finden und entsprechend frei entscheiden. Man könne dort helfen, wo man keinen Kompromiss finde, sagte Nehammer. "Österreich ist ein guter Partner wegen unserer Geschichte", in der "viele Fehler passiert" seien, so der Kanzler.

Kanzler ebnet Kosovo den Weg in die Europäische Union

Serbien möchte Unabhängigkeit Kosovos nicht anerkennen

Kurti wurde am Donnerstag mit militärischen Ehren von Nehammer empfangen. Am Abend nimmt Kurti an einer Diskussion des Austrian Institute for European and Security Policy (AIES) zum Westbalkan in der Diplomatischen Akademie in Wien teil. Neben dem Sicherheitsaspekt sei der Kosovo für Österreich auch wirtschaftlich interessant, so Nehammer. Österreich leiste etwa einen Beitrag zum Ausbau Erneuerbarer Energien im Kosovo.