Nächster schwerer Gegner wartet auf Bregenz Handball

Bregenz Handball startet gegen die Fivers in die dritte englische Woche hintereinander.

Mit 5 Siegen aus 6 Spielen sind die Wiener sehr gut in die Saison gestartet. Nur gegen den Supercupsieger aus Hard mussten sich die Wiener knapp geschlagen geben. In heimischer Halle haben sie noch keine Punkte abgegeben.

Das soll sich am Donnerstag (20:00 Uhr) ändern. Nach dem schlechten Spiel und der damit verbundenen Niederlage gegen Bärnbach/Köflach möchte das Team von Cheftrainer Markus Burger endlich zeigen, was es kann.

Unverhoffte Situation

Björn Tyrner, sportlicher Leiter, über die derzeitige Situation: „Wir befinden uns in einer Situation, die wir uns nicht erwartet haben. Das macht es gegen die Fivers, die im Gegensatz zu uns einen tollen Saisonstart hingelegt haben, nicht einfacher. Und trotzdem lassen wir keine Ausreden zu. Spieler und Trainer haben eine klare Botschaft mit auf den Weg bekommen. Die Körpersprache muss zeigen, dass wir auch in Wien gewinnen wollen. Es gibt keine andere Zielsetzung!“

Eine leichte Aufgabe wird das aber nicht

Verletzungspech lässt Bregenz nicht los

Clemens Gangl wurde am Dienstag erfolgreich am Meniskus operiert und wird der Mannschaft vermutlich noch vier bis sechs Wochen fehlen. Fraglich ist ebenfalls der Einsatz von Ralf Patrick Häusle, der sich am Samstag im Spiel gegen Bärnbach/Köflach am Fuß verletzt hat.