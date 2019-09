Bregenz Handball feiert ersten Saisonsieg

Die Bregenzer Handballer jubelten im Heimspiel gegen West Wien am 5. HLA-Spieltag mit dem 26:25 endlich über den ersten Sieg.

Nach vier Niederlagen in den ersten vier Saisonspielen inklusive Derby-Pleite gegen Hard gingen die Bregenzer Handballer im Heimspiel gegen West Wien auf den ersten Sieg los. Die Wiener waren ihrerseits mit drei Siegen und einer Niederlage gut in die neue Saison gestartet.

In der ersten Halbzeit entwickelte sich dann von Beginn weg eine offene Partie, in der die Bregenzer meist knapp vorne lagen. Erst gegen Ende drehten die Gäste aus Wien das Spiel und lagen selbst zweimal voran. Dennoch wurden beim Stand von 13:13 die Seiten gewechselt.

Harter Kampf bis zum Schluss

In der zweiten Halbzeit änderte sich praktisch nichts am Spielverlauf. Beide Mannschaften schenkten sich nichts und kämpften um jeden Zentimeter auf dem Feld. Beim Spielstand von 20:20 konnten sich die Hausherren dann aber erstmals mit drei Treffern in Folge etwas absetzen. Eine Vorentscheidung war dennoch noch nicht gegeben, da sich die Wiener erneut zurück kämpften und das Spiel bis zum Ende offen hielten. Nach 60 spannenden und intensiven Minuten hatten aber die Bregenzer das bessere Ende für sich und jubelten über einen wichtigen 26:25-Sieg, der Selbstvertrauen für die nächsten Aufgaben geben sollte.