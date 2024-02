Nächtliche Scooter-Fahrt im Messepark sorgt für Aufregung

Ein TikTok-Video, das zwei Jugendliche zeigt, die nachts mit Scootern im leeren Messepark Dornbirn unterwegs sind, sorgt für Aufsehen.

Vor vier Tagen tauchte auf TikTok ein Video auf, in dem zwei Jugendliche zu sehen sind, wie sie mit Scootern durch den leeren Messepark Dornbirn fahren. Dieses Video ist nur eines von mehreren, die die Jugendlichen von ihrem nächtlichen Abenteuer im Park gepostet haben. Eines der Videos hat mit über 18.470 Likes besonders viel Aufmerksamkeit erregt.

Fragen zur Sicherheit und Zugänglichkeit

In den Kommentaren wird gefragt, wie die Jugendlichen in der Lage waren, nachts in den Messepark zu gelangen. Auf den Videos ist ganz klar zu sehen, dass sich keine anderen Personen im Messepark befanden. Unter den Videos erklären die Jugendlichen, "die Mitarbeiter haben es uns erlaubt", und betonen, dass sie ganz normal durch den Eingang hineinkamen, da er offen gewesen sei.