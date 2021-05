Nachtgastronomie könnte Ende Juli öffnen

Landeshauptmann Markus Wallner war am Freitag zu Gast in "Vorarlberg LIVE".

Landeshauptmann Markus Wallner gab am Freitag in "Vorarlberg LIVE" einen Ausblick auf den Sommer.

Am Freitag wurden die neuen Öffnungsschritte am 10. Juni und 1. Juli verkündet. Landeshauptmann Markus Wallner beriet die gesamte Woche mit der Bundesregierung über die Festlegung der neuen Maßnahmen. In "Vorarlberg LIVE" sprach er mit VOL.AT-Chefredakteur Marc Springer über die aktuelle Lage und die Aussichten auf den Sommer.

Der Landeshauptmann zeigt sich äußerst zufrieden mit den neuen Öffnungsschritten, die am 10. Juni bzw. 1. Juli kommen werden. Man habe sich bei der Entscheidung stark an Vorarlberg orientiert, die Modellregion habe sich sehr bewährt. Die Pandemie sei zwar noch nicht vorbei, aber man sei auf einem guten Weg, so Wallner.

Ab 1. Juli soll wieder fast Normalität herrschen, wie Bundeskanzler Sebastian Kurz bei der Pressekonferenz am Freitag betonte. Dem stimmt auch der Landeshauptmann zu. Besonders erfreulich sei, dass dank der neuen Öffnungsschritte auch Kulturveranstaltungen, wie das Poolbar-Festival oder die Bregenzer Festspiele stattfinden können - alles unter Einhaltung der 3G-Regel. Die Festspieltribüne könne sogar komplett besetzt werden. Die Nachtgastronomie könnte dann Ende Juli öffnen, solange es die Inzidenzen zulassen.

Am Freitagnachmittag gab die Europäische Arzneimittelbehörde außerdem grünes Licht zur Impfung ab 12 Jahren mit dem Biontech/Pfizer-Impfstoff. Dieses Angebot könnten in Vorarlberg 16.800 Jugendliche annehmen, so Wallner - 2.000 seien bereits vorgemerkt, diese sollen bis zum Schulschluss geimpft werden. In der kommenden Woche würde darüber auch im Landhaus beraten werden.

Neben Landeshauptmann Markus Wallner waren auch Katharina Fuchs, Sprecherin des Vorarlberger Familienverbandes, und Manuela Auer, Landtagsabgeordnete und AK-Vizepräsidentin, zu Gast.

