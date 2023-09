Nachtflohmarkt in Feldkirch: Hochsommerliche Temperaturen sorgen für perfekte Stimmung

Shoppingstimmung beim ersten ländleanzeiger.at Nachtflohmarkt am 1. September in Feldkirch.

Am Freitag versammelten sich Flohmarktbegeisterte und Schnäppchenjäger in der neuen Fußgängerzone Neustadt in Feldkirch, um am ersten Nachtflohmarkt teilzunehmen.

Bei sonnigem Shoppingwetter und hochsommerlichen Temperaturen strömten zahlreiche Besucher nach Feldkirch, denn dort gab es an 50 Ständen so einiges zu entdecken. Dachbodenschätze und Schrankfunde wechselten in großer Anzahl die Besitzer.

Der Nachtflohmarkt begann um 16 Uhr und bot eine entspannte Atmosphäre, in der die Besucher nach Herzenslust stöbern konnten. Die zahlreichen Stände waren vielfältig bestückt und boten eine breite Palette an Kleidung, Bücher, Spielsachen, Antiquitäten und andere beliebte Gebrauchsgegenstände. Die frisch gestaltete und begrünte Neustadt bot neben dem Flohmarkterlebnis noch jede Menge Shoppingvergnügen in den charmanten umliegenden Geschäften.

Für eine kurze Pause stand der Foodtruck von Ali´s Burger und das Meathouse, die lokale Stadtmetzgerei, mit ihren Wurstspezialitäten bereit. Dazu kamen die vielzähligen Gastronomiebetriebe mit ihren gemütlichen Gastgärten, die zu einem entspannten Ausklang nach dem Einkaufsbummel einluden.