Der erste ländleanzeiger.at Nachtflohmarkt in Feldkirch

Am 1. September ab 16 Uhr verwandelt sich die neue Fußgängerzone Neustadt in ein Paradies für Schnäppchenjäger. Wir waren vor Ort und haben unter anderem mit Lukas Debortoli vom Stadtmarketing Feldkirch gesprochen.

An 50 Ständen gibt es allerhand zu entdecken. Kleidung, Bücher, Spielsachen, Antiquitäten und andere beliebte Gebrauchsgegenstände werden dort für Schnäppchenjäger zu neuen Lieblingsstücken. Der Nachtflohmarkt in Feldkirch zieht sich von der frisch gestalteten und begrünten Neustadt bis hin zum Goaßzipfl und bietet somit neben dem Flohmarkterlebnis noch jede Menge Shoppingvergnügen in den charmanten umliegenden Geschäften. "Die Nachfrage ist sehr groß. Das ist bereits der dritte Ausverkaufte ländleanzeiger.at Nachtflohmarkt in Folge", wie Anja Auer vom Russmedia Marketing im Interview erzählt.