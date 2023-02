Nächstes Ziel: Landesregierung

NEOS-Landesparteivorsitzende Claudia Gamon bei "Vorarlberg LIVE".

In Vorarlberg gibt es viele Bereiche, in denen das Land auf dem richtigen Weg ist, sagt Claudia Gamon, die frisch gekürte Landesparteivorsitzender Neos. "Viele Dinge haben aber noch ein enormes Verbesserungspotential", hält die 34-Jährige bei Vorarlberg LIVE fest: "Schauen wir auf das Thema leistbares Wohnen, schauen wir auf die Kinderbetreuung, schauen wir auf den grenzüberschreitenden Verkehr." Bei all diesen Themen hätten die Vorarlberger höhere Erwartungen an die Politik. Die will Gamon erfüllen, "mit dem Ziel, dass wir nach der nächsten Landtagswahl in der Regierung sind".