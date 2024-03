Nächste Amoklauf-Drohung in Vorarlberger Schule.

Nächste Amok-Drohung an Vorarlberger Schule

In der Mittelschule Mittelweiherburg in Hard, Bezirk Bregenz, wurde eine bedrohliche Nachricht entdeckt, nur eine Woche nachdem ein ähnlicher Vorfall in einer anderen Bregenzer Schule für Unruhe sorgte.

Die Direktion der Schule reagierte umgehend und erstattete bei der Polizei Anzeige gegen unbekannte Täter. Daraufhin wurden Ermittlungen eingeleitet.

Aufklärungs- und Sensibilisierungsprogramme

Die Schule informierte schnell die Eltern, die Bildungsdirektion und die Bezirkshauptmannschaft Bregenz über den Vorfall, der als Drohung gegen die Schule interpretiert wird. Als Reaktion darauf plant die Schulleitung, in den nächsten Tagen Aufklärungs- und Sensibilisierungsprogramme für die Schülerinnen und Schüler durchzuführen.

Die Sicherheitsmaßnahmen werden nach genauer Bewertung der Situation angepasst und in Absprache mit der Schulleitung, der Bildungsdirektion und der Sicherheitsbehörden festgelegt. Auch die benachbarte Volksschule Mittelweiherburg wird in die erweiterten Sicherheitsvorkehrungen einbezogen, um eine umfassende Prävention und Schutz zu gewährleisten.