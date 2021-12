Nach "ZiB Flash": So geht es mit Roman Rafreider weiter

Nach seinem alkoholisierten Auftritt beim "ZiB Flash" am vergangenen Dienstagabend, haben sich Moderator Roman Rafreider und der ORF auf Konsequenzen geeinigt.

Der ORF hat sich mit Moderator Roman Rafreider nach dessen Auftritt beim "ZiB Flash" am Dienstagabend in der Zwischenzeit auf Konsequenzen geeinigt, wie der "Kurier" am Freitag berichtet.