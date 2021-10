Nach Wohnungsbrand: "Wir als SC Tisis Familie halten zusammen"

Der Wohnungsbrand vor wenigen Tagen sorgte dafür, dass zahlreiche Familien ihr Hab und Gut verloren haben. Darunter befanden sich auch Nachwuchsspieler und Funktionäre des SC Tisis. Der Verein reagierte sofort und rief ein Spendenkonto ins Leben.

Nach wenigen Stunden genug Sachspenden

Und wie sich zeigte war der Zusammenhalt so groß, dass man diese bereits nach wenigen Stunden wieder einstellen musste. Die Familie hatte bereits so viele Sachspenden bekommen, dass keine weiteren mehr notwendig waren.

Kompletter Erlös geht an die Familien

Aber damit nicht genug: Am Samstag findet ein Heimspiel in Tisis statt und wie der Verein bereits auf Social Media schrieb: "Wir als SC Tisis Familie möchten den Familien vieles zurückgeben was sie verloren haben." So wird es auch beim Heimspiel eine Spendenkassa geben, zudem werden die kompletten Einnahmen von Eintritt und Wirtschaft gespendet.