Nach Wahl-Schlappe in Höchst: Schuster-Burda tritt zurück

Die Höchster Vizebürgermeisterin Heidi Schuster-Burda gibt ihren Rücktritt bekannt.

"Das Wahlergebnis der Stichwahl für das Amt des Bürgermeisters hat leider nicht das von mir erhoffte Ergebnis erbracht. Ich bedauere das zutiefst und übernehme als Spitzenkandidatin der Höchster Volkspartei und Parteifreien, selbstverständlich die Verantwortung dafür.



In vielen Gesprächen haben meine Kolleginnen und Kollegen nun die aktuelle Situation besprochen. Für mich ist völlig klar, dass die weitere Arbeit unserer Fraktion auch personell neu strukturiert werden muss. Dazu gehört auch, dass ich von allen gewählten Funktionen im Rahmen der Gemeindevertretung in Höchst zurücktrete. Wir haben in unseren Reihen höchst qualifizierte und engagierte Gemeindemandatare, die zum Teil schon seit Jahren die Geschicke unserer Gemeinde mitbestimmt haben und auch in Zukunft aktiv mitbestimmen werden.



Die Nachbesetzung meines Mandates obliegt nun unserer Fraktion. Über die entsprechende Entscheidung werden Sie rechtzeitig informiert werden.



Ich bedanke mich bei allen, die mir während dieser Zeit ihr Vertrauen geschenkt und mich in meiner Arbeit unterstützt haben. Insbesondere sage ich danke den vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Verwaltung. Es sind sachkundige und fleißige Menschen, die hier Tag für Tag ihren Dienst tun. Sei dies im Gemeindeamt, in den Kindergärten, im Bauhof oder im Wasserwerk sowie die Mitarbeiterinnen der Bücherei, Gebäudewarte und Reinigungskräfte – sie sind das Herzstück der Gemeinde und verdienen unsere Wertschätzung!



Ich bedanke mich aber auch bei meinen Fraktionskolleginnen und -kollegen sowie Vertretern der anderen Fraktionen in verschiedenen Gremien, die gemeinsam mit mir, viele wunderbare Projekte auf den Weg gebracht haben. 22 Jahre sind eine lange Zeit.



Trotz des Wahlergebnisses möchte ich diese Jahre nicht missen. Sie haben mir nicht nur viele beeindruckende Begegnungen ermöglicht, sie haben mir auch die Möglichkeit gegeben, aktiv Gutes für viele Bürgerinnen und Bürger in die Wege zu leiten. Genau dafür bin ich in die Politik gegangen."



Heidi Schuster-Burda