Nach VOL.AT-Bericht über Zustände am Schülerklo: Instagram-Account "aufgeräumt"

Nachdem VOL.AT über hygienische Missstände an einer Schule in Dornbirn berichtet hatte, ist der dazugehörige Instagram-Account nun inaktiv. Der anonym betriebene Account zeigte etwa Fotos von verstopften Toiletten und überlaufenden Urinalen.

Nach der jüngsten Berichterstattung durch VOL.AT über die hygienischen Missstände an einer Dornbirner Schule, dokumentiert durch einen Instagram-Account, ist besagtes Profil nun inaktiv. Der Account, der anonym von einem Schüler der HTL Dornbirn geführt wurde, zeigte in den letzten Monaten eindrucksvoll die Zustände der Schülertoiletten. Doch nur kurze Zeit nach der Veröffentlichung des Artikels am 4. März 2024 wurde der Account "aufgeräumt". Es erscheint die Meldung, dass keine Beiträge vorhanden seien.