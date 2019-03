Nach vier Spielerinnen gehen nun zwei Vorstandsmitglieder

Vier Spielerinnen vom SSV Dornbirn/Schoren müssen den Klub verlassen. Nun sagen zwei Vorstandsmitglieder des Handballklubs adieu.

Am Dienstag hat sich – wie berichtet – der SSV Schoren mit sofortiger Wirkung von 4 WHA-Spielerinnen getrennt. Am Mittwoch hat der sportliche Leiter des SSV Schoren dazu in den VN erklärt: „Jetzt ist ein Punkt erreicht, der die Vereinsführung zu diesem Schritt veranlasst hat.“ Den Spielerinnen wurde vereinsschädigendes Verhalten vorgeworfen.