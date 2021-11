Nach Unfall in Feldkirch geflüchtet: Lenker stellt sich

Nachdem er Sonntagfrüh nach einem Unfall in Feldkirch Fahrerflucht begangen hatte, hat sich nun der gesuchte Autofahrer über seine Rechtsanwältin bei der Polizei gemeldet.

Das Auto des Mannes wurde bei dem Unfall so schwer beschädigt, dass er es kurz nach der Unfallstelle am Fahrbahnrand abstellen musste. Anschließend flüchtete er zu Fuß. In der Stellungnahme seiner Rechtsanwältin gab der Mann zu, gefahren zu sein, so die Polizei auf APA-Anfrage. Er habe sich aus schlechtem Gewissen gemeldet, weil er über den Öffentlichkeitsaufruf erfahren habe, dass der Motorradlenker verletzt wurde. Gründe für seine Fahrerflucht nannte der Mann nicht.