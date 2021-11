Motorradfahrer bei Unfall vor Ambergtunnel verletzt

Unverschuldet ist ein Motorradfahrer am Sonntagmorgen auf der A14 in einen Unfall verwickelt und verletzt worden. Der Unfallverursacher ist flüchtig.

Nachdem es bereits am Freitagabend vor dem Südportal des Ambergtunnels auf der A14 zu einem Unfall gekommen war, ist Polizeiberichten zufolge ein 56-jähriger Motorradfahrer Sonntagfrüh bei einem Sturz vor dem Nordportal im Baustellenbereich verletzt worden.

Pkw-Lenker wird gesucht

Ein Pkw-Lenker war in die Baustellenabsicherung gerast und hatte dabei einen der massiven Standfüße umgefahren, berichteten die Einsatzkräfte. Dieser sei in der Folge auf die Überholspur geschleudert worden, was dem nachkommenden Motorradfahrer zum Verhängnis wurde: Der Mann konnte dem Hindernis nicht mehr ausweichen und kam zu Sturz.