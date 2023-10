Nach tödlicher Hundeattacke: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen grob fahrlässiger Tötung

Staatsanwaltschaft ermittelt wegen grob fahrlässiger Tötung: Nach der tödlichen Hundeattacke auf eine Joggerin in Oberösterreich wird nun gegen die Hundehalterin ermittelt. Bei einer möglichen Anklage drohen bis zu drei Jahre Haft.

Die Staatsanwaltschaft Linz hat nach der tödlichen Hundeattacke auf eine Joggerin die Ermittlungen übernommen und auf grob fahrlässige Tötung erweitert. Die Hundehalterin, die bei dem Angriff auf einem Feldweg selbst schwer verletzt wurde, konnte bisher noch nicht befragt werden. Die Obduktion der 60-Jährigen hat ergeben, dass sie infolge unzähliger Bisse wegen hohen Blutverlusts gestorben ist, bestätigte eine Staatsanwaltschaftssprecherin Medienberichte am Donnerstag.

all

all

self

self

Nach tödlichem Angriff: Oberösterreich plant "Hundeführerschein"

Die Hundehalterin war Montagvormittag mit dem American Stafford Terrier in Naarn (Bezirk Perg) Gassi gegangen, als dieser plötzlich die Joggerin anfiel und tot biss. Die Besitzerin konnte den angeleinten Rüden nicht von dem Opfer wegzerren. Inzwischen ist das Tier eingeschläfert und auch alle anderen Hunde der Halterin wurden weggebracht. Am Donnerstag beschäftigte sich auch der oö. Landtag mit dem Fall. Zudem tagte erstmals einen Arbeitgruppe zur Evaluierung des oö. Hundehaltegesetzes. Derzeit gibt es in Oberösterreich keine sogenannten Listenhunde, für die eigene Haltevorschriften, wie etwa das Tragen eines Maulkorbs im öffentlichen Raum, gelten.