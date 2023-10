Terrier "Elmo" nach Vorfall eingeschläfert!

Ein tragischer Vorfall schockierte am Montag die Gemeinde Naarn im Machland: Eine 60-jährige Joggerin wurde von einem American Staffordshire Terrier zu Tode gebissen. In einer schnellen und beispiellosen Maßnahme wurde der aggressive Terrier "Elmo" am Tag nach der tödlichen Attacke eingeschläfert.

Die furchtbare Attacke ereignete sich, als die Hundebesitzerin mit ihren beiden Hunden, darunter "Elmo", spazieren ging und die Joggerin von hinten näherte. Plötzlich und ohne erkennbare Vorwarnung griff der American Staffordshire Terrier die Frau an und verursachte schwerwiegende Verletzungen im Gesichtsbereich. Die Joggerin verstarb noch am Tatort.

Die Hundebesitzerin, die unmittelbar zur Hilfe eilte, wurde ebenfalls schwer verletzt und musste aufgrund ihres psychischen Zustandes stationär behandelt werden. Bisher konnte sie von der Polizei nicht zum Vorfall befragt werden.

Kriseninterventionsteam unterstützte Opfer und Angehörige

Das Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes war unverzüglich zur Stelle, um die Familie des Opfers sowie die Nachbarn zu betreuen. Die gesamte Gemeinde ist tief betroffen von dieser tragischen Begebenheit.

Entscheidung zur Einschläferung

Am Tag nach der tödlichen Attacke wurde "Elmo" auf Betreiben der Besitzerinnen eingeschläfert, nur wenige Stunden nach dem Vorfall. Diese Entscheidung erfolgte offenbar freiwillig, und die schnelle Maßnahme wurde von den Besitzerinnen getroffen.

Ursachen für den aggressiven Angriff

Die genauen Ursachen für den aggressiven Angriff von "Elmo" sind derzeit Gegenstand intensiver Ermittlungen. Laut mehreren Medienberichten ist bekannt, dass die Hundebesitzerinnen wahrscheinlich eine Zucht dieser Hunderasse betrieben haben und dass der Terrier in der Vergangenheit an Wettbewerben teilgenommen hat.

Die Entscheidung zur Einschläferung erfolgte trotzdem, obwohl "Elmo" im Jahr 2022 einen Wesenstest erfolgreich bestanden hatte, der das Verhalten des Hundes überprüfte, um ihn zur Zucht zuzulassen.

Ungeklärte Ursachen und Folgen

Die genaue Ursache für den plötzlichen und schwerwiegenden Angriff von "Elmo" bleibt weiterhin unklar. Ein Tierarzt untersuchte den Hund vor der Einschläferung, um mögliche körperliche Ursachen, einschließlich Tollwut, auszuschließen. Die Ergebnisse dieses Tests stehen noch aus.

Dieser tragische Vorfall in Naarn im Machland hat die Gemeinschaft tief erschüttert und wirft wichtige Fragen zur Sicherheit von Hunden und deren Besitzern auf. Die Ermittlungen werden fortgesetzt, um weitere Erkenntnisse zu erlangen und mögliche Präventionsmaßnahmen zu diskutieren.