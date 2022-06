Nach Sturz in Schacht: Gitter werden ersetzt

Nachdem ein Kind in Klaus in einen Lüftungsschacht gestürzt war, wird der Vorfall nun geprüft. Die Abdeckung des Schachts soll ausgebessert werden.

Am Freitagabend spielten mehrere Kinder bei der Volksschule in Klaus. Dabei sprangen sie auf den Abdeckgittern eines Lüftungsschachtes herum und erfreuten sich daran, dass die Gitter dabei wackelten. Eines der Abdeckgitter löste sich und kippte in den Schacht. Ein Kind konnte zur Seite springen, ein dreijähriges Mädchen stürzte fast fünf Meter tief in den Lüftungsschacht und erlitt dabei Verletzungen.