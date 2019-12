Nach Spesenaffäre: "HTL leisten gute Arbeit"

Barbara Schöbi-Fink sorgt sich um den Ruf der HTL. Er dürfe nicht gefährdet werden, so die neue Landesstatthalterin.

Die Konsequenzen

Die Bildungsdirektion für Vorarlberg ist vom Ministerium beauftragt worden, die kürzlich bekannt gewordenen Missstände aufzuarbeiten. In der Bildungsdirektion wird zudem baldmöglichst eine Person installiert, die den Überblick und die Verantwortung für die drei Versuchsanstalten im Land hat. An den Versuchsanstalten der HTL können Wirtschaftsbetriebe die technische Güte ihrer Produkte und die Einhaltung diverser Normen überprüfen lassen. Das Geld, das sie dafür bezahlen, wird von der Schulleitung auf die beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufgeteilt. Anspruch auf Sonderzahlungen haben nur jene, bei denen diese Tätigkeiten nicht schon Teil der Arbeitsplatzbeschreibung sind.

Schöbi-Fink lobt HTL-Arbeit

An den Vorarlberger HTL in Bregenz, Dornbirn und Rankweil werden mehr als 2.000 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. „Sie erhalten an den HTL eine sehr gute Ausbildung, die auch für den heimischen Standort von besonderer Bedeuung ist. Und auch die Lehrenden leisten eine sehr gute, praxisnahe Arbeit.“ Bei all der Debatte über die geleisteten Sonderzahlungen müsse dies betont werden, so Landesstatthalterin Schöbi-Fink.