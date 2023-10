Nach SJ-Posting: SPÖ Vorarlberg zieht klare Konsequenzen

SPÖ-Leiter: „Gelder für Sozialistische Jugend Vorarlberg sind mit sofortiger Wirkung eingefroren. Ein Parteiausschluss der beiden führenden Funktionäre wurde eingeleitet.“

„Wir stehen als SPÖ Vorarlberg hinter der gemeinsamen Solidaritätserklärung der Parlamentsparteien und können solche Aktionen der SJ daher nicht tolerieren. Es war uns als Landespartei wichtig, rasch und konsequent zu reagieren, um ein klares Zeichen zu setzen. Die SJ-Spitze trägt Verantwortung für ihre Aktionen und hat deshalb auch mit Konsequenzen für diese zu rechnen. Solches Gedankengut hat in unserer Partei nichts verloren“, so der Landesparteivorsitzende Mario Leiter.

Schiedsgericht prüft Parteiausschluss

Der Landesparteivorstand hat am Mittwochabend beschlossen, ein Schiedsgericht unter dem Vorsitz von Gabi Sprickler-Falschlunger einzusetzen. Dort werden gemäß den Statuten alle möglichen Konsequenzen bis hin zum Parteiausschluss der SJ-Vorsitzenden Sonja Kopf und ihres Landessekretärs Alexander Rauter geprüft. Beide Personen sind Teil des erweiterten Landesparteivorstands – diese Funktionen sind während des Schiedsverfahrens ruhend gestellt.

„Mir ist wichtig in diesem Zusammenhang zu betonen, dass sich sowohl die Bundespartei als auch die SJ-Österreich bereits klar von dem Posting der SJ-Vorarlberg distanziert haben. Trotzdem war in persönlichen Gesprächen mit den handelnden Akteuren keine Einsicht zu erkennen. Deshalb der drastische Schritt der Einleitung eines Parteiausschlusses“, so Leiter.