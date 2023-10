Unklarheit über Feuerpause für Süden des Gazastreifens

Die USA, Israel und Ägypten haben ägyptischen Sicherheitskreisen zufolge eine Feuerpause für den Süden des Gazastreifens vereinbart. Diese sollte um 08.00 Uhr (MESZ) beginnen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen laut der Nachrichtenagentur Reuters sagten. Damit einher gehe die Öffnung des Grenzübergangs Rafah in Ägypten bis Montagnachmittag 16.00 Uhr (MESZ). Israel dementierte jedoch eine Feuerpause für den Süden des Gazastreifens.

Die israelische Armee setzt indes am Montagvormittag ihre Angriffe auf den Fluchtwegen vom Norden in den Süden des Gazastreifens aus. In der Zeit von 8.00 bis 12.00 Uhr (Ortszeit, 7.00 bis 11.00 Uhr MESZ) werde das Militär davon "absehen", diese Achse ins Visier zu nehmen, erklärte Armeesprecher Avichay Adraee am Montag im vormals Twitter genannten Onlinedienst X. "Zu Ihrer Sicherheit, nutzen Sie diesen kurzen Moment, um sich vom Norden und der Stadt Gaza in den Süden zu begeben", erklärte er. In einer weiteren Erklärung gab die Armee an, zwei Wege für die Flucht in den Süden bestimmt zu haben.