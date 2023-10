Palästina-Posting der SJ Vorarlberg sorgt für Aufregung und heftige Kritik

Die Sozialistische Jugend Vorarlberg hat am Dienstag in den Sozialen Medien ein Statement mit den Worten "Nieder mit der Heuchelei - für die Verteidigung von Gaza!" geteilt.

SPÖ-Vorarlberg-Chef Leiter distanziert sich

Landesparteivorsitzender Mario Leiter distanziert sich in einer Aussendung am Mittwoch: "Als Landesparteivorsitzender der SPÖ Vorarlberg distanziere ich mich im Namen der SPÖ Vorarlberg ausdrücklich vom Posting der sozialistischen Jugend Vorarlberg. Diese Position hat in der SPÖ Vorarlberg keinen Platz. Es haben bereits nach Erscheinen des Postings erste Gespräche stattgefunden, in denen ich klargemacht habe, dass wir uneingeschränkt hinter der Solidaritätserklärung zu Israel der fünf Parlamentsparteien stehen und die gemeinsame Erklärung ausdrücklich unterstützen. Ich werde einen Landesparteivorstand einberufen und alle weiteren Schritte von Einstellung der Förderungen für die Sozialistische Jugend bis hin zu Parteiausschlüssen diskutieren."