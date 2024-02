Nach Schließung: Übernimmt der Wirt von "Michis Café" jetzt dieses Traditonsgasthaus?

Gerüchteküche brodelt: Michis Café übernimmt den Stern?

Wirt Michael Erath spricht Klartext

Was sagt der Wirt zum Dorfgespräch? "Das Gerücht habe ich auch schon gehört und es haben mich sicher schon ungefähr 200 Leute danach gefragt", erklärt Michael Erath gegenüber VOL.AT. "Aktuell ist es nicht der Fall." Dadurch, dass in Lauterach in naher Zukunft eine Verbauung geplant sei, schaue er sich natürlich nach Alternativen in der Umgebung um, meint er. "Da habe ich mal gesagt, es könnte vielleicht der ,Sternen' sein." Auch beim Flohmarkt im Lokal, den die vorherige Pächterin veranstaltet habe, habe er vorbeigeschaut. "Dort habe ich mir ein paar Sachen angeschaut, die ich ihr eventuell kaufen könnte", betont er.

Zukunft ungewiss: Was passiert mit dem Gasthaus Stern?

Erath würde nach 25 Jahren in seinem Lokal gerne in seiner Heimatgemeinde bleiben: "Lauterach ist immer meine erste Wahl und aktuell habe ich auch hier noch einen Vertrag", verdeutlicht er gegenüber VOL.AT. "Was sich dann in Zukunft ergibt, müssen wir schauen." Irgendwann müsse einmal eine Alternative her, hier sei man auf gutem Weg. Fix ist momentan jedenfalls noch nichts, was die mögliche Übernahme des "Gasthaus Stern" angeht. "Ich habe der Gemeinde Wolfurt geschrieben, falls es neu verpachtet wird, würde ich es mir gerne anschauen", verrät er abschließend. Doch ernsthafte Gespräche habe es dazu bisher nicht gegeben.