Wirtshaussterben in Wolfurt: Gemeinde betrachtet Entwicklung mit Sorge

In Wolfurt stehen Gasthäuser und Cafés vo dem Aus. Wie kann das kulturelle Erbe und die soziale Funktion dieser traditionellen Treffpunkte erhalten bleiben? Die Gemeinde steht vor einer großen Herausforderung und sucht nach kreativen Lösungen.

Traditionsreiche Gasthäuser vor dem Aus

In Wolfurt zeichnet sich eine bedenkliche Entwicklung ab: das Wirtshaussterben. Mehrere traditionsreiche Gasthäuser und Cafés stehen vor dem Aus. Diese Entwicklung wirft ein Schlaglicht auf die Herausforderungen, mit denen die lokale Gastronomie konfrontiert ist.

Das Gasthaus Stern ist bereits seit 21. Jänner geschlossen. ©Archivbild: Philipp Steurer

Ein Blick ins Lokal. ©Archivbild: Philipp Steurer

Sanierung beim Stern gescheitert

Eines der prominentesten Beispiele ist das Gasthaus Stern, das seit Januar seine Türen geschlossen hat. Die Bemühungen um eine Sanierung des Betriebes scheiterten. Laut dem Betreiber sollen die Herausforderungen der letzten Jahre, insbesondere die Covid-Pandemie, es unmöglich gemacht haben, den Betrieb wirtschaftlich zu führen. Der Hotelbetrieb ist nicht betroffen.

Der Gasthof Engel schließt Ende Jahr. ©VOL.AT/Mayer

Die Wirtin geht in Pension. ©VOL.AT/Mayer

Engel schließt Ende Jahr

Ebenfalls vor der Schließung steht der "Gasthof Engel". Der Gasthof wird Ende des Jahres seine Pforten schließen. Andrea Peter, die das Restaurant mit Gästezimmern in vierter Generation führt, geht in Pension und hat keinen Nachfolger für das traditionsreiche Haus gefunden. Der Gasthof soll verkauft werden, wie die Wirtin gegenüber VOL.AT erklärte.

Das Café Reichl in der Lauteracher Straße. ©VOL.AT/Mayer

Es steht bereits auf Immobilienportalen zum Verkauf. ©Screenshot

Café Reichl steht zum Verkauf

Auch das Café Reichl, bekannt für seine gemütliche Atmosphäre und den exzellenten Kaffee, steht vor dem Ende. Das Café wurde bereits auf Immobilienportalen wie Ländleimmo zum Verkauf ausgeschrieben. Die Schließung des Cafés wäre ein weiterer Schlag für das soziale Leben in Wolfurt, das sich in diesen traditionellen Treffpunkten abspielt.

Auch das "Chris" soll schließen. ©VOL.AT/Mayer

Gerüchte um weitere Schließung

Zu den bedrohten Institutionen zählt laut dem Dorfgespräch auch das beliebte Lokal "s' Chris", das Gerüchten zufolge ebenfalls bald schließen soll. "Ich hätte schon 2020 in Pension gehen können", erklärt Betreiber Christian Schmitzler gegenüber VOL.AT. "Aber ich habe gesagt, ich habe noch bis 2025 offen und dann schaue ich nach einem Nachfolger." Der aktuelle Umbau habe nur mit einer Umstellung der Schankanlage zu tun, meint er. "Nichts gröberes also", verdeutlicht er und lacht.

Das Sterben der Wirtshäuser: Ein Verlust für die Gemeinschaft

Diese Serie von Schließungen spiegelt einen Trend wider, der in vielen ländlichen und kleinstädtischen Gebieten Österreichs zu beobachten ist: das Sterben der Wirtshäuser. Diese Orte sind mehr als nur Gastronomiebetriebe: Sie sind lebendige Zentren der Gemeinschaft, Orte des Austauschs und der Zusammenkunft. Ihr Verlust bedeutet nicht nur das Ende von lokalen Geschäften, sondern auch einen Verlust an Lebensqualität und sozialer Interaktion. Die Gemeinde Wolfurt steht somit vor einer Herausforderung: Wie kann das kulturelle Erbe und die soziale Funktion dieser traditionellen Treffpunkte erhalten bleiben? Es bedarf kreativer Lösungen und vielleicht auch neuer Konzepte, um die Zukunft der lokalen Gastronomie zu sichern.

Gemeinde: Entwicklung "betrachten wir mit Sorge"

"Die Entwicklung der Gasthäuser in unserer Gemeinde betrachten wir mit Sorge", hieß es auf VOL.AT-Anfrage von der Gemeinde Wolfurt. "Gasthäuser spielen eine zentrale Rolle einer Dorfgemeinschaft." Sie dienen als wichtiger Treffpunkt für Bürger, Vereine und für Veranstaltungen. "Daher bedauern wir das schwindende Angebot an Gasthäusern in Wolfurt zutiefst", so Tina Winkler von der Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde. "Die Schwierigkeiten bei der Suche nach Nachfolgerinnen bzw. das Wirtshaussterben sind keine isolierten Probleme von Wolfurt, sondern zeigen sich gegenwärtig in vielen Regionen und Gemeinden", gibt sie im Namen der Gemeinde und Bürgermeisterin Angelika Moosbrugger zu verstehen.

Bürgermeisterin Angelika Moosbrugger. ©Marktgemeinde Wolfurt

Gemeinde Wolfurt sucht nach Lösungen

Man stehe im kontinuierlichen Dialog mit den Gasthäusern in der Gemeinde, gibt Winkler zu verstehen. Man versuche, gemeinschaftlich Lösungen zu finden. "Aktiv vorgehen können wir nur beim Gasthaus Stern, da die Räumlichkeiten von der Gemeinde verpachtet werden", betont die Sprecherin der Gemeinde. "Beim Gasthof Engel und Café Reichl gestaltet sich die Situation durch die anstehende Pensionierung der Wirtsleute als Herausforderung, da bisher keine Nachfolge gefunden werden konnte."

Das Gasthaus Stern wird von der Gemeinde verpachtet. ©Archivbild: Philipp Steurer

Gemeinde will Zukunft des "Stern" sichern

"Das Gasthaus Stern musste bedauerlicherweise aufgrund von Insolvenz geschlossen werden", informiert die Gemeinde. "Mitte Jänner erfuhren wir, dass das Insolvenzgericht den ursprünglichen Sanierungsplan für die Stern Wolfurt Gastro GmbH abgelehnt hat." Die Schuldnerin habe das Erfordernis zur Bezahlung der Kosten und der ersten Quotenzahlung nicht zeitgerecht aufbringen können. Obwohl der Gemeindevorstand der Marktgemeinde Wolfurt und die Gesellschafterversammlung im Herbst 2023 einem Sanierungsplan mit der gesetzlichen Mindestquote von 20 Prozent zustimmten, konnte das Gasthaus nach Rücksprache mit dem Masseverwalter nicht mehr weitergeführt werden. Am 21. Jänner wurde es daher vorerst geschlossen. "Wir bedauern diese Entwicklung sehr und möchten uns ausdrücklich für die engagierte und liebevolle Führung durch Antonia und ihr Team bedanken", so Winkler im Namen der Gemeinde. Man leite nun alle notwendigen Schritte in die Wege, um möglichst rasch neue Pächter zu finden und die Zukunft des Gasthauses zu sichern.

"Wir hoffen und wünschen uns, dass in Zukunft gute Lösungen gefunden werden können, um die Tradition und Bedeutung der Gasthäuser in Wolfurt aufrechtzuerhalten", betont die Gemeinde abschließend. "Für potenzielle Interessentinnen am Gasthaus Stern stehen wir gerne zur Verfügung und freuen uns über Anfragen unter gemeinde@wolfurt.at."

