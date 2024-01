Traditionsgasthof in Wolfurt schließt: Warum der Engel nach vier Generationen seine Pforten für immer schließt

Wirtin bestätigt: Ende Jahr ist Schluss

Ende einer Ära: Wirtin Andrea schließt ihren Gasthof

Suche nach Personal für die letzte Saison

"Der Abschied wird sehr schwerfallen"

Der Schließung blickt sie mit einem lachenden und einem weinenden Auge entgegen: "Einerseits ist da die Freude auf die Pension, andererseits ein Geschäft, das man so lange geführt und mit aufgebaut hat und mit so viel Liebe dabei war. Also, der Abschied wird sehr schwerfallen." Sie habe alle Möglichkeiten, so auch die Option der Verpachtung, gründlich überdacht, gibt Andrea Peter zu verstehen. "Also die einzige Option, die ich jetzt habe und ich habe es auch schon ausgeschrieben, ist einfach der Verkauf, dass ich endgültig abschließen kann", verdeutlicht die Wolfurterin. "Und so kann ich doch besser in die Pension gehen und weiß, es ist jetzt verkauft. Und ich muss wirklich nicht mehr nachdenken und nicht mehr Pächter suchen." Der Verkauf wurde einem Makler übergeben und ist in Ausschreibung.