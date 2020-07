Nach Rücktrittswelle: Rätia Bludenz ist nun "fast" führungslos

Nach der chaotischen außerordentlichen Jahreshauptversammlung von FC Rätia Bludenz sind Obmann Stefan Fussenegger, Marketing- und Sportchef Bernd Langebner sowie Schriftführerin Marion Nöbauer von ihren Funktionen doch überraschend zurückgetreten.

Der Fußballklub Vorarlbergs aus der Alpenstadt, der im Vorjahr seinen hundertsten Geburtstag feierte, steckt in einer tiefen Krise. FC Fohrenburger Rätia Bludenz ist zur Zeit fast führungslos. Harte Zeiten für den Traditionsklub aus dem Oberland. Erst in den kommenden Tagen und Wochen soll bei einer außerordentlichen Jahreshauptversammlung ein neuer Vorstand gewählt werden. Bis dahin wird Kassierin Nora Glinik die Geschicke des Klubs bzw. Vorbereitungen für die Versammlung übernehmen. "Ich werde vor allem in den nächsten Tagen Gespräche mit Verantwortlichen der Vereinsbehörde und der Stadt Bludenz führen. Vorwiegend geht es um rechtliche Fragen. Es gibt sogar die Möglichkeit bis zur nächsten außerordentlichen Jahreshauptversammlung neue Funktionäre in den Vorstand zu kooptieren. Wir müssen uns wieder völlig neu Aufstellen. Es sind viele Quereinsteiger künftig mit dabei. In dieser Größenordnung braucht es ganz viele ehrenamtliche Helfer, die Funktionen übernehmen", sagt Nora Glinik. Für die Finanzreferentin kommt eine Menge an Arbeit auf sie zu.