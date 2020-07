Chaos pur, Streit und am Ende folgte noch die Absage

Nach kleineren Handgreiflichkeiten und Unstimmigkeiten wurde die außerordentliche Jahreshauptversammlung von FC Rätia Bludenz vertagt, obwohl viele Vereinsmitglieder und Politiker schon im Saal der Remise anwesend waren.

Es ist wohl ein großes Novum in der Geschichte des Vorarlberger Amateurfußballs. Die außerordentliche Jahreshauptversammlung des FC Fohrenburger Rätia Bludenz wurde abgesagt und auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Vergeblich warteten etwa knapp 200 Mitglieder und Politiker auf den Beginn der Versammlung in der Remise in Bludenz.

Unklarheit herrschte vor dem Beginn der Versammlung schon im Eingangsbereich, weil niemand so richtig wusste, wer im Klub eingetragenes Mitglied ist und wer nicht. Vor allem wäre es dann bei etwaigen Neuwahlen, die man in der Folge nicht den Statuten entsprechend durchführen hätte können, höchstwahrscheinlich zu Streitereien gekommen.

„Wir haben in kürzester Zeit ein Gremium gebildet um einen neuen Schwung in den Klub zu bringen. So wollen wir nicht mehr weiterarbeiten. Wenn wir die Wahl gewinnen, wird es so schnell wie möglich ein 4er-Gremium geben“, sagte Nora Glinik, die Kassierin von FC Rätia Bludenz und blickt schon zuversichtlich in die Zukunft. „Wir sind ein gut aufgestelltes Team und die Herausforderung - speziell im Nachwuchs - ist riesengroß“, fügt sie abschließend hinzu.