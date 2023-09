Nach Routine-Untersuchung: Horror-Diagnose für 10-Jährige

Tragisches Schicksal mit Hoffnungsschimmer: 10-jährige Isla kämpft gegen diese Krankheit.

Funktionsfähigkeit des Gehirns wird außer Kraft gesetzt

Als die Eltern die Sehschwäche ihrer Tochter bemerkten, hofften sie, es sei nur eine Brille, die sie brauchte. Doch weitere Tests in einer Klinik zeigten eine traurige Wahrheit: Isla leidet an der Spielmeyer-Vogt-Krankheit oder Batten-Syndrom, einer extrem seltenen neurodegenerativen Krankheit. Diese Erkrankung, oft als Kinderdemenz bezeichnet, setzt die Funktionsfähigkeit des Gehirns allmählich außer Kraft. Kinder verlieren nicht nur ihr Augenlicht, sondern auch ihre Sprach- und Bewegungsfähigkeiten. Viele Betroffene erreichen selten das Erwachsenenalter.

Niederschmetternde Diagnose

Hoffnungsschimmer

Die Ergebnisse? Seit der Behandlung mit Miglustat hat Isla bemerkenswerte Fortschritte gemacht. Die schnelle Progression ihrer Krankheit wurde verlangsamt, eine Entwicklung, die ihre Mutter als einen Silberstreifen am Horizont bezeichnet.

Mehr Infos:

Die Spielmeyer-Vogt-Krankheit, auch als Batten-Krankheit oder neuronalen zerebralen Lipofuszinose (NCL) bekannt, gehört zu einer Gruppe seltener, genetisch bedingter, neurodegenerativer Erkrankungen. Diese Erkrankungen sind durch den progressiven Verlust von Gehirn- und Nervenfunktionen gekennzeichnet. Ursächlich für die Erkrankung ist die Anhäufung von Lipofuszin in den Zellen des Körpers, insbesondere in den Neuronen, was zu Zelltod und folglich zu neurologischen Symptomen führt.