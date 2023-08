Myrjams mutiger Kampf gegen Krebs: Eine Mutter von vier Kindern und ihre Hoffnung

In Wolfurt steht eine Familie vor einer ihrer größten Herausforderungen. Myrjam Eker, eine 34-jährige Mutter von vier Kindern, kämpft gegen ein seltenes Sarkom.

Myrjam Eker, eine 34-jährige Mutter von vier Kindern aus Wolfurt, kämpft wie ein Löwin gegen den Krebs. Die Diagnose traf sie während ihrer Schwangerschaft mit ihrer jüngsten Tochter, Elif. Ein Sarkom, eine seltene Krebsart, wurde festgestellt und hatte bereits Metastasen in der Lunge gebildet.

"Von Heilung spricht keiner mehr"

Trotz der Schmerzen und der fehlenden Hoffnung auf Heilung von den Ärzten, sagt Myrjam: „Von Heilung spricht keiner mehr. Sie operieren auch nicht mehr.“ Sie möchte ihre verbleibende Zeit zu Hause bei ihren Kindern verbringen und hat dafür eine 24-Stunden-Betreuerin engagiert. Myrjam ist von der Vorstellung ihres Todes beunruhigt und sagt: „Ich will nicht von meinen vier Kindern wegsterben.“ Wenn sie keine Kinder hätte, könnte sie leichter in den Tod gehen, sagt sie. „Dann wäre es nicht so schlimm.“