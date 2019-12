Nach Millionenkonkurs: Betriebsversammlung bei Rankler Wirkstoffabfüller

Am Montag wurde am Landesgericht Feldkirch ein Konkursverfahren über die "Impletio Wirkstoffabfüllung GmbH" in Rankweil eröffnet. Am Donnerstag fand eine Betriebsversammlung statt.

Das Vorarlberger Biotechunternehmen "Impletio Wirkstoffabfüllung", vormals bekannt als "Rentschler Fill Solutions", stellte am Montag einen Konkursantrag am Landesgericht Feldkirch. Das Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, biotechnisch hergestellte Arzneimittel abzufüllen. Als Grund für die Zahlungsunfähigkeit werden im Konkursantrag "Mängel in den Prozessabläufen" angegeben. 40 Mitarbeiter und 44 Gläubiger sind betroffen, die Schulden des Unternehmens belaufen sich auf rund 28 Millionen Euro - ein immenser Schuldenberg, besonders für Vorarlberger Verhältnisse.

Verwirrung bei Mitarbeitern

Bis dato war noch unklar, wie es mit den Mitarbeitern des Unternehmens weitergeht. Bei einer Betriebsversammlung am Donnerstagnachmittag wurden die Betroffenen über das weitere Vorgehen informiert. Die Versammlung begann um 14 Uhr, kurz nach 15 Uhr war sie zu Ende. Keiner der 40 Mitarbeiter wollte sich öffentlich vor der Kamera äußern. Abseits der Kamera gaben sie jedoch an, nach der Versammlung seien noch viele Fragen offen. Sie seien zudem gefühlt verwirrter als vorher. Auch sei es teilweise etwas unschön abgelaufen. Es bleibt abzuwarten, bis das offizielle Endergebnis der Betriebsversammlung verkündet wird.