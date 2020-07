Nach Kritik an "Lohma" Konzept: "Ich beantworte Herrn Wohlgenannt gern alle Fragen"

Die neue Grünen Dorfliste in Koblach hat Kritik an der Art der Planung der Sportanlage "Lohma" geäußert. Nun meldet sich Bürgermeister Gerd Hölzl zu Wort.

Die erste Grüne Dorfliste von Koblach hat klar dargestellt, welche Punkte an der Planung der Sportanlage "Lohma" für sie nicht stimmig sind. Außerdem haben sie klar gefordert, was sie sich in Zukunft erwarten.

"Man ist in der Planungsphase. Nichts ist fix und alles ist möglich"

Man habe zwischen zwei bis drei Jahre in die Planung investiert und so sei man zum jetzigen Konzept gelangt, welches sich aber immer noch in der Planungsphase befinde, so Hölzl. Aus diesem Grund habe man auch mit dem Bürgerbeteiligungsprozess gestartet, in welchem Zusammenhang die Präsentation stattgefunden habe. "Ich lade Herrn Wohlgenannt herzlich ein, zu uns zu kommen und dann beantworte ihm alle seine Fragen", fordert der Koblacher Bürgermeister die Grüne Dorfliste auf.