Neue Grüne Dorfliste Koblach: Sportanlage "Lohma" nur Wahltaktik

Vor knapp zwei Wochen präsentierte die Gemeinde Koblach einen ersten Entwurf für den Neubau des Fußballplatzes. Die "Erste Grüne Dorfliste für Koblach" steht dieser Konzeptpräsentation jedoch kritisch gegenüber. Sie sieht hier vor allem ein wahltaktisches Manöver.

"Dass eine Erneuerung dringend notwendig ist, ist unbestritten und seit vielen Jahren bekannt", so Arno Wohlgenannt, Kandidat der Grünen. Der Zeitpunkt der Präsentation und die vielen offenen Fragen, lassen die erstmals kandidierenden Grünen aber aufhorchen.

Zu viele Unklarheiten

Zum einen liege der geplante Bau in der Landesgrünzone. Hier habe man mit den zuständigen Stellen noch nicht gesprochen, so Wohlgenannt. Zum anderen sei das Projekt im Wasserschutzgebiet situiert. Eine Bewilligung für die Errichtung darin liege nicht vor. Dies hätte laut Wohlgenannt besser vorab abgeklärt werden müsse, bevor man sich an solch eine Präsentation wage.