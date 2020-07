Neuer Fußballplatz für Koblach in greifbarer Nähe

Schon lange warten die Sportler des FC Koblach auf die Erneuerung der Sportanlage. Denn seit rund 20 Jahren befindet sich ein Teil der Sanitäranlagen in Containern. Nun scheint das Projekt "Neubau" in greifbarer Nähe zu sein.

Am Dienstagabend wurde den Koblacher Bürgern in einer Präsentation der Erstentwurf vom Konzept "Sportanlage Lohma" präsentiert. Dabei wurden die geplanten Gebäude und deren Position gezeigt. Ebenfalls wurde demonstriert, wie die Spielfläche mit dem Neubau versetzt werden muss.

Warum kein neuer Standort?

Vor Beginn der Planungsphase wurde über den Standort der Sportanlage diskutiert. Doch da sich bereits andere Sportarten wie beispielsweise der Tennisverein, der Schützenverein sowie der Kegelverein an diesem Standort befinden, ist nun angedacht eine komplette Sportanlage an diesem Standort aufzubauen. So ist man bereits mit weiteren Vereinen, welche sich dort ansiedeln könnten, in Gesprächen.