Nach Konkurs: KUB Cafè Bar wird weitergeführt

Der Betrieb in der KUB Café Bar wird fortgeführt. Wie vergangene Woche bekannt wurde, brachten die Behörden am 13. Dezember einen Konkursantrag gegen die Lokalbetreiber ein. Der zuständige Masseverwalter Wolfgang Hirsch teilt nun mit, dass der Betrieb in der KUB Café Bar vorerst weitergeführt werden kann.

"Die Zusammenarbeit mit dem Team der KUB Café Bar ist seit Beginn durchwegs positiv", erklärt KUGES-Geschäftsführer Werner Döring. "Das Lokal ist nach nur neun Monaten noch in der Startphase. Wir sind guter Dinge, dass der momentane finanzielle Engpass der Betreiberin nur kurzfristig ist und freuen uns auf ein erfolgreiches gemeinsames Jahr 2020."