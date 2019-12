KUB-Cafe nach 9 Monaten schon wieder in Konkurs

Konkursverfahren am Landesgericht Feldkirch über die Blue Monkey Gastro GmbH ist eröffnet.

Also nur 9 Monate nach der Eröffnung.

"Die KUB Café Bar des weltbekannten Kunsthaus Bregenz gehört mit ihrer Lage mitten in Bregenz zu den attraktivsten Lokalen der Stadt. Unser Ziel ist es, die KUB Café Bar mit Liebe zu Gästen, Genuss und Kultur neu zu beleben", sagten die drei Brüder damals.

Erdal, Erdem und Ercan Cosan sind in der lokalen Gastronomieszene keine Unbekannten: Achtzehn Jahre, bis zum Ende des letzten Jahres, haben sie erfolgreich den Marmorsaal in Lindau betrieben. Die KUB Café Bar starteten sie am 02. April als ganztägiges Stadtcafé mit Barbetrieb.