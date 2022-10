Nach IV-Attacke: Zadra und Tittler schießen zurück

Die beiden Landesräte zeigen sich erfreut über die Initiative der Industriellen, wollen aber nicht alle Vorwürfe so stehen lassen.

Nach der herben Kritik an der von Land und ÖBB beauftragten SMA-Studie, die auch für das Güterverkehrskonzept herangezogen wurde, kontert die Landesregierung.

Daniel Zadra und Marco Tittler halten am Güterverkehrskonzept fest.

Daniel Zadra und Marco Tittler halten am Güterverkehrskonzept fest. ©VLK Mathis

Daniel Zadra und Marco Tittler halten am Güterverkehrskonzept fest. ©VLK Mathis

Güterverkehrskonzept: "IV war selbst im Lenkungsausschuss"

Der für Flächenwidmung zuständige Wirtschaftslandesrat Marco Tittler informiert gegenüber VOL.AT: "Das ins Visier genommene Güterverkehrskonzept wird von der IV zu Unrecht kritisiert. Zwar wird darin die damals von LR Zadra in Auftrag gegebene SMA-Studie zitiert, das Konzept orientiert sich aber klar in Richtung Zukunft. Auf Seite 78 wird explizit erwähnt, dass es zunächst darum geht, den Bedarf zu erheben und die verladenden Unternehmen miteinzubeziehen. Deswegen kann ich die von der IV erhobenen Vorwürfe nicht nachvollziehen, zumal das Konzept vonseiten der Industrie gelobt wurde und sie sogar im Lenkungsausschuss miteinbezogen wurde."

all

all

self

self

Daniel Zadra als glühender Mitstreiter in Sachen Gleisausbau

In dieselbe Kerbe schlägt Verkehrs-Landesrat Daniel Zadra, obgleich er sich über den Vorstoß der IV freut: "Vorab möchte ich der IV danken, denn sie haben in mir einen glühenden Mitstreiter, wenn es darum geht, den Gleisausbau in Vorarlberg voranzutreiben. Ich möchte aber nicht den Güter- und Personenverkehr gegenseitig ausspielen, viel mehr geht es um den konsequenten Ausbau des dritten und vierten Gleises."