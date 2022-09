Güterverkehrskonzept: Wirtschaft fordert rasche Umsetzung

Die Vorarlberger Wirtschaft begrüßt das von den Landesräten Marco Tittler und Daniel Zadra präsentierte Güterverkehrskonzept.

„Es liegen konkrete Maßnahmen in einer umfassenden thematischen Breite vor. Nur sollte auf die Konzeptphase auch rasche eine Umsetzungsphase folgen. Wir brauchen jetzt einen intensiven Infrastrukturausbau, damit wir unsere Mobilitätsziele erreichen und damit unser Standort und unsere Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben“, fordert Michael Zimmermann, Obmann der Sparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Vorarlberg.

Infrastrukturausbau

Alle Möglichkeiten voll ausschöpfen

Doch am Ende müssen die Unternehmen für die Wartung und Instandhaltung einer solchen Strecke auch Großteils selbst aufkommen. Auch hier wäre die Politik gefragt, unter die Arme zu greifen“, sagt der Spartenobmann. Potenzial gebe es jedenfalls genug, was flexible beziehungsweise dezentrale Verlademöglichkeiten zusätzlich zu den bestehenden Terminals betrifft – in Klaus beispielsweise wären ein Gleis und genügend Platz vorhanden. Ein Unternehmen, das etwa in Sulz ansässig ist, könnte auf kurzem Zwischenweg auf die Bahn verladen. Hier könnten spezialisierte und individuellere Angebote der ÖBB ihre Wirkung entfalten“, erklärt Zimmermann. Ohnehin brauche man für eine zukunftsfähige Logistik angesichts des Wachstums der Wirtschaft auch mehr Flächen in Autobahnnähe, denn das Straßennetz werde auch in Zukunft eine Schlüsselrolle spielen.