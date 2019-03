Nach Grundstücksaffäre: Matthias Kucera legt Ämter zurück

Der Landtagsabgeordnete Matthias Kucera (ÖVP) legt, als Konsequenz seiner Verstrickung in die Harder Grundstücksaffäre, alle seine politischen Ämter zurück.

Der Landtagsabgeordnete der ÖVP, Matthias Kucera, zieht aus seiner Verstrickung als Vertragserrichter in der Harder Grundstücksaffäre, die Konsequenz und tritt mit sofortiger Wirkung von all seinen politischen Ämtern zurück. Zwar wurden die strafrechtlichen Ermittlungen in der Cause gegen den Rechtsanwalt eingestell, allerdngs kam die Vorarlberger Rechtsanwaltskammer zu dem Schluss, dass Kucera in der Sache nicht alle standesrechtlichen Regeln eingehalten habe.