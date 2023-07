Nach Felssturz gesperrte Straße wieder geöffnet

Nach einem Felssturz ist die Straße zur Lünersee-Seilbahn in Brand wieder geöffnet.

Nach einem Felssturz ist die Straße zur Lünersee-Seilbahn in Brand wieder geöffnet. ©Canva, illwerke vkw

Nach einem Felssturz ist die Straße zur Lünersee-Seilbahn in Brand wieder geöffnet. ©Canva, illwerke vkw

Nach einem Felssturz auf die Schattenlagantstraße (L82) am 21. Juli - der Verbindungsstraße zwischen Brand und dem in Vandans gelegenen Lünersee - ist die Straße am Montag wieder für den Verkehr freigegeben worden.

Als Sicherungsmaßnahme wurde ein 230 Meter langer und sechs Meter hoher Damm geschüttet, informierte der Energieversorger illwerke vkw, der die Straße betreibt. Die Wiedereröffnung der Verbindung erfolgte nach der Begehung durch einen Geologen.

self all Open preferences.

Am 21. Juli löste sich im Bereich Seekopf (2.698 Meter) ein rund 500 Kubikmeter großer Felsen. Der Großteil des Felsmaterials kam auf einem Schuttkegel deutlich vor der Schattenlagantstraße zu liegen, ein Felsblock erreichte aber die Straße und traf das Auto einer 61-Jährigen. Die Frau und ihre Begleiterin auf dem Beifahrersitz blieben unverletzt, das Fahrzeug wurde auf der Fahrerseite stark beschädigt. Als Folge des Felssturzes wurde die L82 umgehend gesperrt.