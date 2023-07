Straße nach Felssturz in Brand gesperrt

Am Freitag, 21. Juli 2023 gegen 10 Uhr kam es in Brand zu einem Felssturz von einem Nordhang, der sich hinter der Schattenlaganthütte in Brand befindet.

Durch den Felssturz wurde auf der Brandner Straße (P82) der Pkw einer 61-jährigen Lenkerin, welche zu diesem Zeitpunkt mit einer 60-jährigen Beifahrerin in Richtung Brand fuhr, von einem Stein getroffen.

Straße in beide Richtungen gesperrt

Am Pkw entstand dadurch ein massiver Sachschaden über den gesamten Bereich der Fahrerseite. Die beiden Insassen wurden dabei jedoch nicht verletzt. Es konnte außerdem festgestellt werden, dass es im Bereich hinter der Schattenlaganthütte zu weiteren Felsstürzen kam, weshalb die Straße umgehend in beide Richtungen gesperrt wurde.

Dauer der Sperre noch unklar

Mittels dem Polizeihubschrauber 'Libelle' wurden danach Erkundungsflüge mit einem Geologen durchgeführt, welcher weiteres abbruchgefährdetes Gestein feststellte. Die Straße bleibt weiterhin gesperrt, bis Sprengungen im Abbruchsbereich durchgeführt wurden und die Sicherheit im betreffenden Gebiet wieder hergestellt ist. Die Dauer der Sperre kann im Moment noch nicht angegeben werden.