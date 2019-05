Nach Faschismus-Sager: Jetzt spricht Gabalier

Andreas Gabalier ist weiterhin in aller Munde. Nachdem die SPÖ in Graz keine Lieder von ihm spielen wollte, wirft der Volks Rock'n Roller der Partei Faschismus vor.

Die Sozialdemokraten wollten nicht, dass die gebuchte Band, die am Hauptplatz bei der Kundgebung am 1. Mai aufspielte, Lieder von Andreas Gabalier covert. Als sie es doch taten, distanzierte sich die SPÖ auf der Bühne vom “Volks-Rock’n’Roller”. Gabalier selbst nannte das am Sonntag in einer Videobotschaft einen “Skandal”.

SPÖ-Landesgeschäftsführer Günter Pirker stellte in einer Aussendung am Montag klar, dass es innerhalb der SPÖ keine Musikvorgaben gebe und jede Stadt- und Ortsorganisation selbst entscheidet, welche Musik sie bei Veranstaltungen spielen wolle. “Den einen gefällt die Musik von Andreas Gabalier, den anderen nicht”, sagte Pirker. “Von ‘Verbot’ oder gar ‘Zensur’ zu sprechen geht wirklich sehr weit an der Realität vorbei. Bei vielen Mai-Feiern in der Steiermark – etwa in Leoben, wo die Feier richtigen Volksfestcharakter hat – wurde ja die Musik von Andreas Gabalier genauso gespielt wie von jeder anderen Band. Es ist wirklich Zeit, die künstliche Aufregung über die ‘Playlist’ bei der Maifeier in Graz zu beenden”, so Pirker.