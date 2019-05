Diskussion um Gabalier-Lieder bei Grazer SPÖ-Kundgebung am 1. Mai

Die Grazer SPÖ-Kundgebung vom 1. Mai hat noch Tage danach ein künstlerisches Nachspiel: Die Sozialdemokraten wollten nicht, dass die gebuchte Band, die am Hauptplatz bei der Kundgebung aufspielte, Lieder von Andreas Gabalier covert.

Als sie es doch taten, distanzierte sich die SPÖ auf der Bühne vom “Volks-Rock’n’Roller”. Gabalier selbst nannte das am Sonntag in einer Videobotschaft einen “Skandal”. Der bekannte Musiker empfinde den Vorfall nicht nur als traurig, sondern das sei “Faschismus in reinster Form”, kritisierte er.