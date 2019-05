So macht sich Rudi Fußi über Gabalier lustig

Die SPÖ-Kundgebung in Graz am 1. Mai ist auch eine Woche später noch Gesprächsthema. Mit einem Video macht sich jetzt Rudolf Fußi über Gabalier lustig.

Die Sozialdemokraten wollten nicht, dass die gebuchte Band, die am Hauptplatz bei der Kundgebung aufspielte, Lieder von Andreas Gabalier covert. Als sie es doch taten, distanzierte sich die SPÖ auf der Bühne vom “Volks-Rock’n’Roller”. Gabalier selbst nannte das am Sonntag in einer Videobotschaft einen “Skandal”.