Nach Explosion: So sieht die Schule in Dornbirn jetzt aus

Holzbauteile im Baukastensystem

Für einen raschen Wiederaufbau wurden in den vergangenen Monaten Holzbauteile von Vorarlberger Unternehmen vorbereitet. Diese werden nun nach Dornbirn geliefert und vor Ort wie ein Baukasten aufgebaut. Bis Ende März soll das Gebäude so in vollem Umfang aufgestellt sein.