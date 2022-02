Ausweichschule Fischbach: Wiederaufbau in vollem Gange

Holzarbeiten begonnen: Bis Anfang März soll das Gebäude in vollem Umfang dastehen.

Wie geplant haben am Montag die Holzbauarbeiten für den Wiederaufbau der Ausweichschule Fischbach in Dornbirn begonnen. Innerhalb der kommenden drei Wochen werden die Holzbauteile, die von einem Vorarlberger Unternehmen in den vergangenen Monaten vorbereitet wurden, angeliefert und wie ein Baukasten aufgebaut. Bis Anfang März soll das Gebäude in vollem Umfang dastehen.