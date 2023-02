Nach Explosion: Ausweichschule Fischbach geht wieder in Betrieb

Rund zweieinhalb Jahre, nachdem ein Brand das Gebäude zerstört hatte, geht die wieder aufgebaute Ausweichschule Fischbach in dieser Woche in Betrieb.

Die Schule wurde nach den bestehenden Plänen und um ein Sport- und Bewegungsstockwerk erweitert neu aufgebaut. „Vergangene Woche übersiedelten die Kinder und Lehrer:innen des neuen Schulsprengels Forach sowie der Kindergarten Haselstauden in die Ausweichschule. Wir wünschen ihnen alles Gute im neuen Quartier“, berichtet Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann.

„Hier finden sie während der Bauarbeiten ein ansprechendes Ausweichquartier. Nach dem Umzug des Kindergartens Haselstauden können in den kommenden Wochen die Bauarbeiten für das Kinderhaus und die Sanierung der Fachschule in Angriff genommen werden“, ergänzt Hochbaustadtrat Christoph Waibel.

Die Ausweichschule Fischbach geht in dieser Woche in Betrieb.

"Wichtige Erweiterung für Kinderbetreuung“

Für die Lehrer:innen und Kindergartenpädagog:innen gab es heuer nur verkürzte Semesterferien. Sie haben diese Woche dafür verwendet, die neuen Räume zu beziehen und so zu gestalten, dass sich die Kinder ab Montag sofort wohlfühlen können. „In der Ausweichschule sind derzeit die Kinder des Schulsprengels Forach untergebracht, bis sie in einigen Jahren dann in ihre eigene Schule übersiedeln können“, ergänzt Schulstadträtin Mag. (FH) Karin Feurstein-Pichler.