Ausweichschule Fischbach: Arbeiten gehen ins Finale

Die Arbeiten beim Neubau der Ausweichschule Fischbach gehen langsam ins Finale. VOL.AT war mit Projektleiter Michael Geiger vor Ort.

Nach der Explosion im Oktober 2020 wurde rasch mit dem Neubau der Ausweichschule Fischbach begonnen. Nun gehen die Arbeiten an der neuen Schule langsam ins Finale.

Was es noch zu tun gibt

Die Bodenbeläge fehlen noch, der Maler ist fast fertig. Die abgehängten Akustikdecken werden noch montiert. Auch die Tischlerarbeiten rund um Schrankarbeiten und Türen stehen noch aus. Der neue Bewegungsraum im zusätzlichen Stockwerk der Schule ist noch in Arbeit, die Halterungen für die Basketballkörbe sind allerdings bereits montiert. Auch der Außenbereich soll noch neu gestaltet werden, so ist etwa ein Bereich für die Kindergarten-Kinder geplant.

360-Grad-Preview

Bauarbeiten noch bis Ende Jahr



"Alles in allem wird noch bis Ende des Jahres weitergebaut. Also vier Monate noch Vollgas, sodass wir mit Mitte Dezember laut Bauzeitplan mit den losen Möblierungen kommen", schildert der Projektleiter gegenüber VOL.AT. Zum Semesterbeginn, also ca. im Februar, sollen aber bereits die Volksschule und der Kindergarten einziehen können.